È morto Fino Fini: medico dell'Italia campione del mondo nel 1982

All'età di 92 anni,si è spento Fino Fini, personaggio emblematico del calcio italiano e medico della Nazionale campione del mondo in Spagna nel 1982 e campione d'Europa nel 1968. Non solo il Mondiale spagnolo, Fini ha partecipato a ben 6 spedizioni mondiali: da Cile '62 a Spagna '82. Ideatore e presidente della fondazione Museo del Calcio, Fino Fini ci ha lasciato in seguito a vari problemi fisici accusati negli ultimi tempi.

Calciomercato Lazio, Inzaghi accoglie Heurtaux. Ma solo momentaneamente...

Lazio, Inzaghi pensa alla lista per la Serie A: dubbio Lulic

TORNA ALLA HOME