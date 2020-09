Lazio, Inzaghi pensa alla lista per la Serie A: dubbio Lulic

La Serie A è pronta a ripartire e lo farà in questo weekend anche se la Lazio dovrà attendere ancora un'altra settimana. Il cammino dei biancocelesti inizierà contro il Cagliari il 26 settembre ma gli elenchi vanno necessariamente consegnati prima della data zero. Per questo motivo i contatti in quel di Formello tra il ds Tare e mister Inzaghi sono frequenti, per prendere una decisione definitiva su chi rimane dentro e chi fuori. Ricordando che le liste possono essere modificate fino al 5 ottobre, giorno di chiusura del mercato, come riporta la rassegna stampa di Radiosei in lista entrano ben quattro giocatori del vivaio (Strakosha, Adamonis, Cataldi e Armini) e quattro italiani (Acerbi, Immobile, Parolo e Lazzari). A loro si aggiungono poi 17 over 22 tra i quali rientrano anche Escalante, Akpa Akpro, Fares, Muriqi e Caicedo. Tra gli under 22 ci sono invece Adekanye, Raul Moro, André Aderson e Falbo. A rimanere fuori sarebbero quindi Jony, Inzaghi continua a provarlo da mezz'ala, Djavan Anderson e Kiynie. Da decidere cossa fare di Wallace e Karo, per ora in stand-by , come jolly per la difesa. Out anche Bastos che la Lazio spera di riuscire a cedere nel weekend. Questo perché facendo i conti rimangono solo due posti disponibili: uno per il difensore che arriverà e l'altro per uno tra Lulic e Lukaku.

LULIC - Anche questo rappresenta un vero e proprio dilemma: se Fares sarà il titolare dietro di lui c'è Lukaku che sembra essersi messo alle spalle tutti i problemi fisici. Tuttavia mister Inzaghi non vuole a prescindere rinunciare a Lulic che è il capitano, finché almeno ci saranno delle speranze di rivederlo in campo. Per far spazio al bosniaco però bisognerebbe tagliare ancora e quindi ad uscire sarebbe proprio Akpa Akpro.

