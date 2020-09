Eca, Coronavirus e non solo: l'indagine sulla perdita degli spettatori

Durante l'ultima assemblea dell'Eca, il presidente Agnelli ha dichiarato che molti club sono in difficoltà economica a causa del lockdown che ha tenuto chiusi gli stadi per mesi. Questa difficoltà ha spinto l'Associazione dei club europei a svolgere un'indagine tra i più giovani (tra i 16 e i 24 anni) per capire se, nascosti, ci fossero altri problemi a causare la perdita di molte società.

L'INDAGINE - La ricerca, svolta a tappeto in sette nazioni ma non in Italia, ha dato risposte sorprendenti: il 29% ha dichiarato che preferisce fare altro piuttosto che guardare le partite, il 40% non ha alcun interesse nel seguire il calcio. Il 37% segue più di un club. Il motivo di questo distaccamento? Secondo molti il calcio è ancora troppo classista: solo 1 persona su 5 crede che questo sport sia utile a livello sociale. Dai dati raccolti riportati da Repubblica, pare proprio che il football non sia più considerata una passione, bensì una moda: solo il 49% degli intervistati segue questa disciplina per tifare.