Eibar, Escalante non convocato per la trasferta contro il Valencia

Il primo acquisto della Lazio arriva a inizio gennaio, ma per giugno. Il club biancoceleste ha chiuso infatti per Gonzalo Escalante, centrocampista cresciuto nel Boca Juniors e approdato nel luglio 2015 all'Eibar. L'argentino è capitano e titolare fisso della squadra basca, con cui in Liga ha saltato quest'anno solo due partite di cui una per squalifica. La terza domani, dal momento che Escalante non è stato inserito dal tecnico Mendilibar tra i 19 convocati per affrontare alle 13 il Valencia al Mestalla. Secondo quanto riportato da Marca, la decisione sarebbe riconducibile a un problema fisico del classe '93 (che era comunque in campo nell'ultima partita dell'anno con il Granada). Non è da escludere tuttavia che sulla mancata convocazione possa esserci anche l'ombra dell'operazione di mercato con i biancocelesti.

