Empoli - Chievo come Lazio - Torino: l'ASL ferma anche la Serie B

Empoli - Chievo come Lazio - Torino. Anche in Serie B, il protocollo sanitario è stato messo in discussione dalla decisione dell'ASL locale toscana, che nella giornata di ieri ha impedito ai padroni di casa di scendere in campo contro i veneti: troppi casi di Covid nella squadra di Dionisi, che hanno portato allo slittamento prima del match con la Cremonese del 2 aprile, e poi ieri con il Chievo, con il formarsi di un vero e proprio cluster arrivato a contare 11 positivi tra giocatori e staff tecnico. L'ASL ha imposto la sospesione di ogni attività dell'Empoli fino a domani, ma ora come anche nel caso di Juventus - Napoli, dovrà decidere il Giudice Sportivo di Serie B. Assegnare il 3-0 a tavolino per il Chievo, con il probabile ricorso dell'Empoli, o passare la palla alla Procura Federale? Dopo Lazio - Torino e Juve - Napoli, anche in Serie B non mancheranno le polemiche per la decisione su Empoli - Chievo.

