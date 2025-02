Empoli, stop per Fazzini durante il riscaldamento: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo cambio non pronosticato per l'Empoli, ancor prima dell'inizio della gara contro la Juventus. Durante il riscaldamento all'Allianz Stadium Jacopo Fazzini, tornato di moda in casa Lazio, è stato infatti costretto a fermarsi a causa di un problema fisico costringendo D'Aversa a cambiare poco prima dell'inizio della sfida e a inserire Maleh. Fazzini si è accomodato regolarmente in panchina ma verrà valutato nelle prossime ore per capire l'entità dell'infortunio.