Empoli, tegola per D'Aversa: stagione finita per Kouame

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Brutte notizie per D'Aversa e l'Empoli che in questo rush finale dovranno fare a meno di Christian Kouame. L'attaccante, in prestito dalla Fiorentina, ha subito un brutto infortunio nella sfida col Cagliari che sin da subito ha lasciato presagire brutte sensazioni, confermate poi dopo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto.

"Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Christian Kouamè, uscito durante la gara contro il Cagliari, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro", è questa la nota diramata dal club tramite i canali ufficiali per chiarire le condizioni del classe '97 che resterà ai box per lungo tempo terminando così in anticipo la stagione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE