Eriksen, prima uscita fuori casa col figlio: l'Inter lo aspetta ad Appiano

Segnali di normalità per Christian Eriksen. Il calciatore è reduce dall'arresto cardiaco che l'ha colpito in campo nel match d'esordio degli Europei contro la Finlandia il 12 giugno scorso. Il 29enne dell'Inter, dopo esser stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento al cuore per l'installazione di un defibrillatore cardiaco, era tornato a casa il 18 giugno per osservare un periodo d'assoluto riposo.

