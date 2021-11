Eriksen riabbraccia Kjaer, l'amico che gli salvò la vita - FOTO

Il 12 giugno scorso Eriksen è stato vittima di un arresto cardiaco in campo durante Danimarca-Finlandia che lo ha tenuto in bilico tra la vita e la morte. Fu l'amico, il capitano, il suo compagno di squadra Kjaer a gettarsi per primo su di lui per praticargli il massaggio cardiaco: fu decisivo. A distanza di mesi, con il centrocampista nerazzurro quotidianamente monitorato dai medici ma ormai fuori pericolo, i due si sono riabbracciati nel ritiro della nazionale danese, commuovendo il web.