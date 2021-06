Eriksson: "Italia tra le favorite per l'Europeo. Mancini? Nato per allenare"

L'ex allenatore della Lazio, protagonista dello scudetto del duemila, Sven Goran Eriksson, ha parlato in un'intervista a Tuttomercatoweb, dell'Italia e del ct Mancini: "Roberto è un grandissimo allenatore, per me l'Italia è tra le favorite per vincere l'Europeo. Ho sempre saputo che Mancini avrebbe continuato a lavorare nel calcio dopo la sua carriera in campo, fin da quando giocava aveva le qualità umane e tecniche per svolgere nel migliore dei modi il ruolo del tecnico ".

