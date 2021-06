Euro 2020, Draghi: "Lavoro per portare la finale a Roma"

E se la finale dell'Europeo si giocasse a Roma? Un'ipotesi impossibile fino a qualche giorno fa, che oggi diventa meno irreale. In Inghilterra la variante delta del coronavirus ha fatto incrementare i contagi, rendendo meno sicuro lo scenario di semifinali e finale. La Uefa ha investito molto sulla fase finale a Londra dell'Europeo itinerante, ma alcune delle misure restrittive del governo britannico ancora in vigore potrebbero mettere a rischio parte del cerimoniale. Per questo si sta valutando uno scenario alternativo, con Roma in pole position. L'Ungheria e la Russia sono opzioni scartate da Ceferin, mentre la Capitale ha guadagnato crediti anche dopo la perfetta cerimonia di inaugurazione di Euro 2020.

PAROLE DI DRAGHI E CAPIENZA - In conferenza stampa il presidente del Consiglio Draghi ha aperto alla possibilità: "Lavoriamo per le finali a Roma. Ho intenzione di adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente". E se è una voce così autorevole a parlare, non si può ignorare il fatto. L'asso nella manica del governo italiano sarebbe l'allargamento della capienza dello Stadio Olimpico fino al 50% (il doppio di oggi): davanti alla possibilità di ospitare 32 mila spettatori per la finale la Uefa non potrebbe dire di no. Ovvimente il tutto dovrebbe passare attraverso il parere del ministro Speranza e del Comitato Tecnico Scientifico. Ma se a proporlo è Draghi...

