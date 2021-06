Calciomercato Lazio, Callejon nella lista di Sarri. L’ag.: “Non è il momento di parlarne”

CALCIOMERCATO LAZIO - La società biancocelesti ha gli occhi puntati sul mercato. Il passaggio dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri comporta delle mosse precise. L'obiettivo numero uno restano gli esterni d'attacco, nella rosa attuale non ci sono ali pure per lo schema di gioco del Comandante. Nelle ultime ore si è fatto il nome di José Callejon, uno dei fedelissimi di Sarri ai tempi del Napoli. Lo spagnolo, autore di 146 presenze e 42 gol sotto la gestione del tecnico toscano d'adozione, potrebbe essere il profilo giusto per quella zona del campo. È in uscita dalla Fiorentina dopo una stagione con pochissime apparizioni e conosce benissimo l'allenatore. La nostra redazione ha contattato Manuel García Quilón, agente del calciatore, per saperne qualcosa di più su una possibile trattativa. Queste le parole del procuratore: "Non è questo il momento per parlarne. Io non sono stato ancora contattato".

