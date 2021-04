Euro 2020, è Orsato l'arbitro italiano: c'è anche un argentino

L'arbitro italiano all'Europeo sarà Daniele Orsato. Penultimo passaggio della carriera prima del Mondiale di Qatar 2022 in cui chiuderà con il torneo più importante. A chiudere la terna ci saranno gli assistenti Giallatini e Preti. L'amarezza sta nel fatto che l'Italia sarà l'unico grande paese ad avere una terna, quando ne avranno due anche Romania e Olanda che non hanno una grandissima tradizione di fischietti. Nella rassegna continentale partirà anche la collaborazione con la Conmebol: l'argentino Fernando Rapallini dirigerà l'Europeo, mentre Gil Manzano sarà impegnato nella Coppa America 2021. La prima volta capitò all'egiziano Gamal Al-Ghandour a Euro 2000. Nella lista di Var e Avar Irrati, Valeri, Di Bello, Meli, in quella da quarto uomo Massa e Alassio insieme a Stephanie Frappart (prima volta in un Europeo).

