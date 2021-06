Euro 2020, l'Ucraina di Shevchenko elimina la Svezia ai supplementari e vola ai quarti

Si sono conclusi questa sera gli ottavi di finale degli Europei. Le ultime due nazionali a scendere in campo sono state la Svezia e l'Ucraina che a Glasgow si sono date battaglia fino ai supplementari. La compagine di Janne Andersson inizia meglio la gara ma sono gli ucraini a passare in vantaggio con un bellissimo gol di Zinchenko. Vantaggio che dura fino al 43' del primo tempo quando è Forsberg a siglare la rete dell'1-1. Nella ripresa il punteggio non si sblocca nonostante un palo e una traversa colpiti dal numero 10 della Svezia e un palo centrato da Yaremchuk. Nei tempi supplementari gli svedesi rimangono anche in dieci per il rosso diretto a Danielson autore di un fallo killer su Besedin costretto a lasciare il campo. E' Dovbyk, entrato nel secondo tempo supplementare, al minuto 121 quando ormai i rigori sembravano realtà a mettere in rete la palla dell'1-2 che vale alla squadra di Shevchenko la qualificazione ai quarti di finale. A Roma l'Ucraina se la vedrà con l'Inghilterra che nel pomeriggio ha battuto per 2-0 la Germania.

