Euro 2020, Locatelli (CTS): "Rischio giocare semifinali e finale a Wembley"

La Uefa ha deciso: nessun cambio dei piani per quanto riguarda le ultime gare dell'Europeo. Si giocheranno tutte, finale compresa, allo stadio di Wembley nonostante la variante Delta molto diffusa in tutto il Regno Unito faccia preoccupare e non poco. Queste le parole del presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli a Radio Anch'io Sport: "Se dovessi esprimere un parere personale, io mi sarei orientato su Paesi con una circolazione virale più limitata anche perché, la capienza dello stadio prevista per le semifinali e per la finale e' decisamente elevata. L'Inghilterra, in questo momento, è il Paese che ha la maggiore circolazione virale e con la percentuale più elevata di casi dovuti alla cosiddetta variante Delta. Il rischio c'è".

