Euro 2020, siparietto in chat tra i Ct: Petkovic ricorda il 26 maggio - VD

Se il calcio non si fosse fermato a causa del Covid-19, nella giornata di ieri si sarebbero svolte le due partite Svizzera-Italia e Galles-Turchia, valide per la seconda giornata di Euro 2020. Le partite, al pari dell'intera competizione, sono state rinviate all'anno prossimo, ma i Ct delle rispettive nazionali si sono dati appuntamento in chat, dove si sono scambiati qualche messaggio. A esordire è stato Roberto Mancini, che ha chiamato in causa Petkovic: "Oggi avremmo dovuto giocare a Roma". L'allenatore della Svizzera risponde al Mancio: "Ho grandi ricordi a Roma.. e allo stadio Olimpico", e aggiunge la foto della Coppa Italia vinta nel 2013 contro la Lazio. Il riferimento al noto impianto sportivo della Capitale non piace a Ryan Giggs, che chiede di cambiare argomento. Lo stuzzica il tecnico della Turchia: "Vero, tu hai perso una finale di Champions in quello stadio, giusto?". Il gallese rilancia: "Ma tu ricordi com'era finita l'anno prima", e allega la Champions vinta dallo United nel 2008.

L'INTERO SIPARIETTO - Petkovic riprende il mano la conversazione, ricordandosi di cambiare il nome del gruppo da Euro 2020 a Euro 2021, salvo poi accorgersi che, nonostante il rinvio, la denominazione del torneo è rimasta lo stesso. Poi tocca a Gunes prendersi gioco dell'ex United: "Quale sarebbe il tuo 11 iniziale al momento?". "Bel tentativo, Senol", risponde Giggs. Replica subito il Ct turco: "Anche se tu ci fossi, il risultato non sarebbe diverso. Lascia che ti mostri qualcosa". Il riferimento è ovviamente al 6-4 con il quale la Turchia batteva il Galles nel match di qualificazione del 20 agosto 1997. I quattro allenatori si trovano d'accordo solamente ai saluti: #DistantiMaUniti. Lingue diverse, un unico messaggio.

Oggi si sarebbe svolta la 2a giornata dell’EURO 2020. In programma erano le sfide Svizzera - @azzurri e @FAWales - Turchia. Date un’occhiata al video per scoprire perchè V.Petkovic, R.Mancini, S.Güneş e R.Giggs si stuzzicano a vicenda!🇨🇭🇮🇹 🇹🇷󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #homemade



Ultimo episodio: 21.6 pic.twitter.com/lVOE1qKZSw — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) June 17, 2020

