Juventus, stop per Alex Sandro e Khedira: le condizioni

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta di ieri in finale di Coppa Italia contro il Napoli oggi la squadra di Sarri è tornata ad allenarsi alla Continassa ma non ci sono ottime notizie in vista della ripresa del campionato.

Come riporta il sito del club in una nota infatti Alex Sandro e Khedira nella giornata di oggi hanno effettuato accertamenti presso il J medical che hanno evidenziato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale per il brasiliano e la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra per il tedesco che verrà sottoposto nei prossimi giorni ad ulteriori controlli per capire i tempi di recupero.

Calciomercato Lazio, si lavora per la difesa: spunta Knoche del Wolfsburg

TORNA ALLA HOMEPAGE