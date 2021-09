Euro2020, dal tacco di Mancini al "rito" di De Rossi: gli aneddoti raccontati da Immobile - VIDEO

Attraverso il proprio account Instagram, la Nazionale Italiana ha scelto le immagini più significative dell'Europeo, chiedendo qualche aneddoto a due ospiti d'eccezione: i due campioni d'Europa Ciro Immobile e Marco Verratti. Il primo scatto raffigura Donnarumma dopo l'ultimo rigore sbagliato dall'Inghilterra. Il bomber della Lazio racconta: "Questa è quando Donnarumma non si è accorto della nostra vittoria in finale. Pensa che tensione". La seconda sulla trattenuta di Chiellini ai danni di Saka: "Quanti meme hanno fatto su questa foto. Puro istinto, è stato fortissimo". È poi il turno del momento in cui Bonucci è stato scambiato per un tifoso dopo l'esultanza azzurra a bordo campo: "È stata una delle cose più divertenti. Chissà che gli avrà detto".

GLI ALTRI ANEDDOTI - Poi il tacco di Mancini. Immobile commenta: "Il gesto tecnico del mister che ha fatto il giro del mondo. È ancora tanto elastico, devo dirlo. Io ero in panchina". Subito dopo, il gol di Barella: "Se non avesse fatto gol probabilmente sarebbe stato rigore, ma meglio così. L'entusiasmo del gol mi ha fatto passare tutto e mi sono rialzato". Infine, un commento sul rito di De Rossi di "scivolare" sul tavolo: "Daniele da campione del mondo faceva ste cose per farci sentire che avevamo fatto qualcosa di grande. Per noi è stato importante. Non è stato male come inizio della sua carriera da allenatore". Si chiude con la foto che ritrae Immobile, Verratti e Insigne: "Racchiude la nostra storia. Siamo partiti dal basso, la gavetta, la maggior parte, paga. Abbiamo alzato la coppa di Serie B qualche anno fa, e ci siamo ritrovati ad alzarla questa volta. Tornare a farlo tutti e tre insieme è stato speciale".