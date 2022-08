Europa e Conference League, via ai preliminari: tutte le partite in programma

TUTTOmercatoWEB.com

E' quasi tempo di coppe europee. Prima della fase a gironi tocca alla fase preliminare che per la Champions League è già iniziata. Oggi tocca a Europa League e Conference con ben 31 partite da disputare e 62 squadre in campo. Tra queste anche la Fiorentina, tornata in Europa e che se la vedrà con gli olandesi del Twente al Franchi. Di seguito la programmazione completa.

Europa League 2022-2023: andata spareggi

18.08. 18:30 Ferencvaros (Hun)-Shamrock Rovers (Irl)

18.08. 19:00 Apollon (Cyp)-Olympiakos (Gre)

18.08. 19:00 Malmo FF (Swe)-Sivasspor (Tur)

18.08. 19:00 Pyunik (Arm)-S. Tiraspol (Mda)

18.08. 19:00 Zurigo (Sui)-Hearts (Sco)

18.08. 19:45 Ludogorets (Bul)-Zalgiris (Ltu)

18.08. 20:00 Dnipro-1 (Ukr)-AEK Larnaca (Cyp)

18.08. 20:00 HJK (Fin)-Silkeborg (Den)

18.08. 20:30 Gent (Bel)-Omonia (Cyp)

18.08. 21:00 Austria Vienna (Aut)-Fenerbahce (Tur)

Conference League 2022-2023: andata spareggi

17.08. 18:45 Djurgarden (Swe)-APOEL (Cyp)

18.08. 18:00 Rakow (Pol)-Slavia Praga (Cze)

18.08. 19:00 CSKA Sofia (Bul)-Basilea (Sui)

18.08. 19:00 M. Tel Aviv (Isr)-Nizza (Fra)

18.08. 19:00 Molde (Nor)-Wolfsberger (Aut)

18.08. 19:00 RFS (Lat)-Linfield (Nir)

18.08. 19:00 Slovacko (Cze)-AIK Stockholm (Swe)

18.08. 19:00 Young Boys (Sui)-Anderlecht (Bel)

18.08. 19:30 Univ. Craiova (Rou)-H. Beer Sheva (Isr)

18.08. 19:45 Basaksehir (Tur)-Antwerp (Bel)

18.08. 20:00 Zrinjski (Bih)-Slovan Bratislava (Svk)

18.08. 20:15 Maribor (Slo)-CFR Cluj (Rou)

18.08. 20:30 Colonia (Ger)-MOL Fehervar (Hun)

18.08. 20:30 FCSB (Rou)-Viking (Nor)

18.08. 20:30 Lech (Pol)-Dudelange (Lux)

18.08. 20:45 Villarreal (Esp)-Hajduk Split (Cro)

18.08. 20:45 West Ham (Eng)-Viborg (Den)

18.08. 21:00 Alkmaar (Ned)-Gil Vicente (Por)

18.08. 21:00 Fiorentina (Ita)-Twente (Ned)

18.08. 21:00 Partizan (Srb)-Hamrun (Mlt)

18.08. 21:00 Shkupi (Mkd)-FC Ballkani (Kos)

18.08. 21:00 Vaduz (Lie)-Rapid Vienna (Aut)