Europa League, Bergomi: “Il lavoro di Sarri è quello che richiede più tempo”

Negli studi di Sky Sport, prima del match di esordio per la Lazio contro il Galatasaray, Giuseppe Bergomi ha analizzato la prossima Europa League. Queste le parole dell'ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana: "Il livello dell’Europa League si è alzato. È importante arrivare primi nel girone per evitare di fare un turno in più. I gironi sono complicati e ci sarà meno turnover. Il lavoro di Sarri è quello che necessita di più tempo. Deve modificare la mentalità e l’assetto di una squadra abituata diversamente con in 3-5-2. In fase difensiva deve imparare a leggere le situazioni in modo migliore".