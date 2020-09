Europa League, Berisha consegna la vittoria al Reims contro il Servette

Match importante quello di questa sera valido per il secondo turno di qualificazione all'Europa League per il Reims. Il club francese ha vinto per 0-1 la gara contro il Servette e la rete è arrivata proprio dal neo acquisto Valon Berisha. Al 4' del primo tempo è stato proprio l'ex Lazio a mettere la palla in rete per il gol che poi ja consegnato la vittoria alla compagine di Guion.

