Europa League, i sorteggi dei play-off: ecco chi affronterà la Roma - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata appena resa nota l'avversaria della Roma nei playoff di Europa League. La formazione di Ranieri affronterà il Porto in un doppio confronto tra andata e ritorno, con i giallorossi che giocheranno la seconda partita in casa: chi avrà la meglio, conquisterà il pass per gli ottavi di finale. Da questa uscita potrebbe uscire l'avversaria della Lazio. In alternativa, i biancocelesti se la potrebbero vedere con chi avrà la meglio nell'altro play-off, quello tra Viktoria Plzen e Ferencvaros. Appuntamento al prossimo 21 febbraio, quando sarà terminata la fase dei play-off, per il tabellone definitivo di quest'edizione dell'Europa League.

TORNA ALLA HOMEPAGE