Europa League, l'Elfsborg sbeffeggia la Roma: il messaggio social - FOTO

La seconda giornata di Europa League ha sorriso alla Lazio che ha battuto 4 a 1 il Nizza, ma non alla Roma che in Svezia ha subito la sconfitta dell'Elfsborg. Un rigore al 44' ha beffato Juric e la sua squadra che non è riuscita a trovare la via del gol per portare a casa almeno un punto. Sui social il club svedese ha esultato per il successo prendendosi gioco anche dei rivali, questo è il messaggio che si legge: "I romani pensavano di conquistare Bor ås, ma affrontarono un muro giallo. È una serata che Bor ås non dimenticherà mai. Elfsborg ha sconfitto la AS Roma in Europa League!".

