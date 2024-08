Europa League | Ora è ufficiale: ecco dove si giocherà Dinamo Kiev-Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 - La Dinamo Kiev cambia 'sede'. E dopo aver giocato tutti i precedenti match europei del campionato in Polonia, si trasferirà ad Amburgo per le sfide di Europa League, tra cui quella contro la Lazio. Lo riferisce Sky Sport.

Tra le squadre che la Lazio affronterà nella prima fase d'Europa League c'è anche la Dinamo Kiev. La sfida non è in programma all'Olimpico, bensì in casa della formazione ucraina che - per inevitabili ragioni - non può più giocare nel proprio impianto. Ancora non è certa la sede del match, ma tutto lascia pensare che sia l'Arena Lublin di Lublino in Polonia, che ha già ospitato tutti match di qualificazione della formazione di Shovkovsky per la Champions League 2024/25. L'impianto è stato inaugurato nel 2014 e ha una capienza di 15.500 spettatori. Nel 2019 si giocarono nello stesso stadio i Mondiali Under 20.

