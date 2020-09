Europa League, questa sera il Milan a Dublino per il passaggio del turno

Comincia da Dublino, la cavalcata del Milan verso l'Europa League. Questa sera i rossoneri sfideranno in trasferta lo Shamrock Rovers (prima in classifica nel campionato irlandese, ndr). Serve una vittoria ai ragazzi di Pioli per approdare al terzo turno preliminare (24 settembre). Prima della fase a gironi ci sarà un ulteriore spareggio in programma il 1 ottobre.

DOVE VEDERE LA PARTITA - La gara verrà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma streaming DAZN. A commentare la gara ci saranno Stefano Borghi e Massimo Donati.