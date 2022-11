Europa League, Sarri prepara l'EuroLazio: tutto su Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Due partite a dir poco decisive nel giro di quattro giorni che diranno tantissimo sul futuro della Lazio. Giovedì il Feyenoord, domenica la Roma. Sarri si prepara al doppio impegno di fuoco e studia a Formello le migliori formazioni da mandare in campo. Il primo obiettivo da centrare è la qualificazione agli ottavi di Europa League. In Olanda potrebbe bastare anche un pareggio, ma i biancocelesti giocheranno per vincere ed evitare così i sedicesimi di finale della competizione. Al De Kuip prevista un'atmosfera infuocata con i padroni di casa obbligati a vincere e che hanno riposato in campionato questo weekend. Il Comandante, invece, plasma la sua EuroLazio che, in assenza dello squalificato Immobile, sarà tutta sulle spalle di Milinkovic. Il serbo, squalificato per il derby, è praticamente certo di una maglia da titolare contro gli olandesi. I tifosi si aspettano una prestazione alla Milinkovic, per farsi "perdonare" quel giallo con la Salernitana. Il Sergente vuole trasformare la rabbia in carica e centrare per la prima volta un obiettivo mai raggiunto: segnare due gol di fila in Europa League.