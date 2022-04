Europa League, spettacolo alla Red Bull Arena ma Lipsia e Atalanta rimandano la qualificazione al ritorno

TUTTOmercatoWEB.com

Lipsia e Atalanta si giocheranno l'accesso alla semifinale di Europa League nella gara in programma tra 7 giorni al Gewiss Stadium di Bergamo. Alla Red Bull Arena in una gara ricca di colpi di scena il primo round finisce 1-1. A passare in vantaggio è la squadra di Gasperini con la rete di Muriel al minuto 17, nella ripresa però i padroni di casa escono fuori e dopo un rigore parato da Musso trovano la rete del pareggio con un'autorete di Zappacosta. Poi un palo per parte, Koopmeiners da una parte e Szoboszlai dall'altra e nel finale anche un salvataggio di Demiral sulla linea. Insomma tutto rimandato al 14 aprile.