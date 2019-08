Europa League, tra oggi e domani i playoff di Champions: Lazio spettatrice interessata

Tra oggi e domani vanno in scena le gare di ritorno dei playoff di Champions League. La Lazio guarda con particolare interesse alle sfide perché tre di loro potranno dire molto sulla prossima stagione europea. Lulic e compagni, infatti, al momento sono al dodicesimo posto per ranking e conquisterebbero così la prima fascia nel sorteggio di venerdì. Inutile dire che essere in prima fascia permetterebbe alle aquile di evitare nella fase a gironi squadre come Siviglia, Arsenal, Manchester United e Porto. Tre squadre impegnate negli spareggi di Champions, però, hanno un ranking migliore dei capitolini e, in caso di eliminazione, scenderebbero in Europa League relegando la Lazio in seconda fascia. Tutto dipenderà da cosa faranno Ajax, Brugge e Olympiakos. Iniziano oggi i greci che, dopo la vittoria per 4-0 dell'andata, devono chiudere la pratica sul campo del Krasnodar. Domani tocca agli olandesi e al club belga che ospiteranno rispettivamente l'Apoel (0-0 all'andata a Cipro, ndr) e il Linz (vittoria del Brugge per 1-0 in Austria nei primi 90 minuti, ndr). I tifosi biancocelesti incrociano le dita e aspettano buone notizie.

