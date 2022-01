Europa League, un ex Lazio tra i marcatori più vecchi nella storia della competizione - VIDEO

Al momento l’Europa League è ferma e in attesa di ricominciare, più avanti, tramite i canali social ufficiali ha stilato una classifica dei marcatori più vecchi che hanno partecipato alla competizione. Tra questi c’è l’ex biancoceleste Miroslav Klose. L’attaccante tedesco fece impazzire il popolo laziale con i suoi gol e con le sue prestazioni e, nonostante non faccia più parte del club, i tifosi non mancano mai nel fargli sentire il loro affetto. Nel video condiviso dalla Uefa Europa League un gol che Klose realizzò nel match contro il Galatasaray nella stagione 2015/16.

️ Oldest goalscorers in competition history...



1⃣ Daniel Hestad (40 years, 98 days)

2⃣ Jorge Molina (38 years, 323 days)

3⃣ David Catala (38 years, 224 days)#UEL pic.twitter.com/8HxbXaBUmr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 18, 2022

