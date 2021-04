Europei 2021- Rose a 26, chance per Luis Alberto con la Spagna?

L'ultima apparizione di Luis Alberto con la maglia della Spagna risale all'11 novembre del 2017. Più di tre anni quindi dal'ultima chiamata nonostante nella passata stagione abbia disputato un grandissimo campionato con la Lazio e anche quest'anno sia uno dei migliori della squadra di mister Inzaghi. Il Ct Luis Enrique pare non vedere il Mago. Tuttavia una piccola speranza di vedere il 10 agli Europei forse c'è ancora: la Uefa sta infatti per annunciare l'allargamento delle rose da 23 a 26 giocatori. Tre calciatori in più quindi verranno chiamati da ogni Nazionale. Che sia finalmente la chance giusta per Luis?

