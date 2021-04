Manchester United, Solskjaer ricorda il 7-1 alla Roma: "Speriamo di ripeterlo"

A margine della conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League con la Roma, Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha ricordato le sensazioni vissute nel famoso 7-1 inflitto ai giallorossi nel 2007: "All'andata ricordo abbiamo giocato anche in dieci ma fatto un gol fondamentale. Eravamo in formissima in quella gara, speriamo di poter ripetere una prestazione del genere. Non vediamo l'ora di arrivare a questa semifinale, non tutti i calciatori di oggi erano presenti in quel 7-1 ".

