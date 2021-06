Europei, alla Russia basta Miranchuk: Finlandia battuta a San Pietroburgo

Nella seconda giornata del girone B di Euro 2020, aspettando Danimarca - Belgio di domani, la Russia si sbarazza 1-0 della Finlandia. A San Pietroburgo, ai ragazzi di Cherchesov basta una prodezza di Miranchuk per vincere e agganciare in classifica proprio la Finlandia a quota 3 punti. Nel recupero del primo tempo, il fantasista dell'Atalanta si libera in area di rigore e con un perfetto tiro a giro mancino insacca in rete firmando il gol del definitivo 1-0. Pukki e compagni provano la reazione nella ripresa, ma non c'è niente da fare.