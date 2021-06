Europei, le quote per il capocannoniere: Lukaku favorito, avanza immobile

Chi sarà il capocannoniere di euro 2020? La situazione in classifica dopo una giornata vede Lukaku e Ronaldo in testa a quota due. Insegue Immobile andato in rete all'esordio contro la Turchia. Secondo i bookmakers il favorito per vincere questa speciale graduatoria è l'attaccante belga dell'Inter. La sua quota è di circa 3. Subito dietro c'è CR7. Il portoghese top scorer dell'Europeo paga circa cinque volte la posta. Kylian Mbappè e Harry Kane, fermi ancora a zero, sono offerti a 10. Per l’Italia il candidato numero uno è Ciro Immobile. I bookie hanno premiato il bomber della Lazio facendo calare sensibilmente la sua quota da 33 a 12.