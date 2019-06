Europei Under 19, Pedro Neto non partirà con il Portogallo: il motivo

Niente Portogallo per Pedro Neto. Era di ieri la notizia della convocazione dell’attaccante classe 2000 per l’Europeo di categoria, ma le ultime indiscrezioni riportate da Record fanno registrare una novità importante. La Lazio, infatti, non lascerà partire il suo giocatore per la spedizione in Armenia, in programma tra il 14 e il 27 luglio. Non coincidendo con una data Fifa i club non sono infatti obbligati a rilasciare i propri tesserati. Alla base della decisione ci sarebbero le negoziazioni in atto con il Benfica per il trasferimento a titolo definitivo. Al posto di Pedro Neto, come confermato in una nota ufficiale della federazione portoghese, è stato chiamato António Gomes dell’Atalanta.

