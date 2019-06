Europei Under 19, Pedro Neto tra i 23 convocati del Portogallo

Il trasferimento al Benfica non è stato ancora ufficializzato, intanto Pedro Neto si appresta a mettere da parte il mercato per concentrarsi sulla Nazionale. L’attaccante è stato inserito infatti dal ct Filipe Ramos tra i 23 convocati del Portogallo Under 19 per l’Europeo di categoria, in programma tra il 14 e il 27 luglio in Armenia. L’8 luglio, due giorni prima della partenza per Erevan, verrà stilata invece la lista definitiva dei 20. Il Portogallo, detentore del titolo, giocherà nel gruppo A contro l’Italia (14 luglio), la Spagna (17 luglio) e i padroni di casa dell’Armenia (20 luglio). Le prime due classificate si qualificano per le semifinali. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

- Portieri: Celton Biai (Benfica), Francisco Meixedo (FC Porto) e João Valido (Vitória de Setúbal).

- Difensori: Gonçalo Loureiro (Benfica), Tomás Tavares (Benfica), Pedro Ganchas (Benfica), Tiago Lopes (FC Porto), Levi Faustino (FC Porto), Afonso Freitas (Vitória de Guimarães), Gonçalo Cardoso (Boavista) e João Costa (Rio Ave).

- Centrocampisti: Daniel Silva (Vitória de Guimarães), Diogo Capitão (Benfica), Gonçalo Ramos (Benfica), Fábio Vieira (FC Porto), Vítor Ferreira (FC Porto), Samuel Costa (Sporting de Braga) e Rodrigo Fernandes (Sporting).

- Attaccanti: Félix Correia (Sporting), Tiago Rodrigues (Sporting), João Mário (FC Porto), Umaro Embaló (Benfica) e Pedro Neto (Lazio/Itália).

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE SMENTISCE OFFERTA PER MILINKOVIC

CALCIOMERCATO LAZIO, IL COPENHAGHEN ABBASSA LE PRETESE PER VAVRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE