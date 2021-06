Europei Under 21, Germania campione per la terza volta: battuto il Portogallo

Basta un gol di Nmecha alla Germania Under 21 per piegare il Portogallo nella finale del torneo disputata allo Stadion Stozice di Ljubljiana. Al 49esimo il gol dei tedeschi, con Nmecha che servito dal terzino destro Baku, dribbla il portiere lusitano e sigla il gol che decide la sfida. Per la Germania è il terzo titolo europeo nella categoria, dopo aver vinto già nel 2009 e nel 2017.

