Spagna in allarme: Sergio Busquets positivo al Covid

Spagna nei guai per la positività al Covid di Sergio Busquets. Dopo la notizia del contagio sono state ovviamente prese tutte le precauzioni del caso: isolamento del gruppo della nazionale e verranno predisposti allenamenti personalizzati per permettere al resto della squadra di proseguire la preparazione in vista dell'Europeo che prenderà il via l'11 giugno. In occasione dell'amichevole di martedì contro la Lituania scenderà in campo l'Under21.

