Europeo femminile, stasera Italia - Belgio: match decisivo

L'Italia femminile si trova a un crocevia importante e purtroppo non ha completamente il proprio destino in mano. Stasera è infatti prevista la terza partita dei gironi dell'Europeo contro il Belgio, un match in programma alle 21 a Manchester - che sarà trasmesso da Rai1 e Sky Sport - e che sarà decisivo per il cammino delle azzurre nella competizione. Le ragazze di Bertolini sono infatti reduci da una pesante sconfitta con la Francia e un pareggio con l'Islanda, all'ultimo posto del gruppo D ma con la possibilità di ribaltare la situazione in caso di vittoria con il Belgio: l'importante, però, è che la Francia non perda con l'Islanda, al momento al secondo posto a 2 punti. Sarà una serata per cuori forti, a battagliare con l'orecchio incollato alla radiolina.ne a cambiarlo.