Europeo U21, Italia eliminata: Francia-Romania termina in parità

Niente da fare: per l'Italia del ct Di Biagio l'Europeo U21 termina questa sera. Per accedere alle semifinali come miglior seconda, agli azzurrini sarebbe servito che la Romania battesse la Francia o che la Francia vincesse contro la Romania con 3 gol o più di scarto. Nulla di tutto questo. Nella terza giornata del gruppo C, Francia e Romania non vanno oltre lo 0-0. Pareggio a reti bianche che consente a entrambe le squadre di passare il turno: la Romania come prima classificata, la Francia come miglior seconda. Sono 7 i punti conquistati dai blues nel proprio girone, uno in più rispetto ai 6 dell'Italia.

CALCIOMERCATO LAZIO, SPRINT FINALE PER LAZZARI

CALCIOMERCATO LAZIO, PER VAVRO SETTIMANA DECISIVA

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO

Pubblicato il 24/06 alle 22:50