EURORIVALI - Il Braga cade tra le mura amiche. E ora arriva il Benfica...

Restano ancora due gare prima di decretare la fine del girone unico di Europa League e scoprire quali saranno le prime 8 qualificate, oltre agli altri verdetti sulle 28 rimanenti. Il Braga, che sfiderà la Lazio a fine gennaio, al momento rimarrebbe fuori dal turno successivo e non sembra passarsela bene neanche in campionato. Infatti, nella giornata di ieri è caduta tra le mura amiche contro il Casa Pia, sconfitta per 1-2 con i gol di Segovia e Moreira che rendono inutile il gol del pareggio di El Ouazzani. Il Braga, attualmente quarto in classifica, vede le prime tre distaccarsi, ma adesso deve guardarsi le spalle. E nelle prossime due affronterà il Benfica, prima in campionato e poi in coppa nazionale. Non un gennaio semplice per gli uomini di Carvalhal.