EURORIVALI | Il Porto si rinforza: preso un difensore dalla Juventus

Rinforzo delle ultime ore per il Porto. I Dragoes, avversari della Lazio nel cammino in Europa League, hanno chiuso l'accordo per Tiago Djalo. Il difensore lascia la Juventus dopo pochi messi e si trasferirà nel nuovo club in prestito secco. Nelle scorse settimane sembrava a un passo dalla Roma. Come riporta TMW, si tratta della seconda operazione, peraltro con la stessa formula, tra la Juve e il club lusitano, dato che in estate la tratta inversa l'ha compiuta l'esterno offensivo Francisco Conceiçao.