EURORIVALI | Lazio, che tonfo della Real Sociedad: al Mestalla passa il Valencia

Inaspettata? Sì. Dolorosa? Altrettanto. Nella serata di ieri la Real Sociedad, prossima avversaria della Lazio in Europa League, è crollata allo Stadio Mestalla contro il Valencia, penultimo in classifica, subendo dopo 26' la rete di Hugo Duro - causato da un'uscita difensiva tutt'altro che perfetta - che per i restanti 64' la squadra di Imanol Alguacil Barrenetxea non è mai riuscita a ribaltare, rischiando perfino di subire il 2-0 nei minuti finali del match. Una sconfitta che fa scivolare la Sociedad in settima posizione, fuori dalle coppe europee.