EURORIVALI - Lazio, il Braga si salva nel finale: battuto in trasferta l'Estrela

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sporting Lisbona, Benfica e Porto stanno facendo il loro campionato, poi c'è il Braga che guida la classifica dal quarto posto in giù. In Primeira Liga la formazione di Carlos Carvalhal è la prima tra le squadre normali, anche in virtù della vittoria conquistata ieri, sul campo dell'Estrela Amadora, dove è riuscito a conquistare una vittoria che sembrava ormai insperata, grazie alla rete al 93' di Amine El Ouazzani - la nona in questa stagione - che è valsa il definitivo 0-1.