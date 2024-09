EURORIVALI - Poker del Nizza in dieci: travolto l'Angers

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

Dominio Nizza, anche in inferiorità numerica. La formazione di Haise ha surclassato in trasferta l'Angers di Dujeux. Il risultato finale è di 1-4: in gol Ndayishimiye, Boudaoui e Guessand (doppietta). A nulla è servito il gol Abdelli su rigore per i padroni di casa dopo l'espulsione di Bombito. Il Nizza ritroverà la Lazio nella nuova Europa League il 3 ottobre all'Olimpico.