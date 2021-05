Eurovision 2021, Italia d'oro: vincono i Maneskin con 'Zitti e Buoni'

Italia sul tetto del mondo. I Maneskin con il loro brano "Zitti e Buoni" vincono l’Eurovision Song Contest 2021. Una vittoria incredibile per la band romana e anche inaspettata dopo la prima tornata di voti, quelli della giuria di ogni paese, in cui l'Italia era quarta. Ecco come il voto popolare ha ribaltato la classifica...

QUI PER I DETTAGLI

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.