Ex ds Cluj: "Lazio attenta, romeni forti in casa. Petrescu il top player"

È il giorno di CFR Cluj - Lazio, l'esordio in Europa League dei biancocelesti. Per analizzare la squadra romena Tuttomercatoweb.com ha contattato Razvan Zamfir, oggi ds dell’Hermannstadt, ex Cluj e Bari: "Il Cluj è una squadra di livello, Petrescu è un grande allenatore che ha fatto bene dappertutto. La Lazio deve stare attenta, sono sicuro che Petrescu avrà preparato bene la partita”.

I PUNTI DI FORZA DEL CLUJ - “La squadra gioca insieme da due anni, in casa è fortissima. E poi, come detto, l’allenatore, il migliore con cui abbia lavorato. Il più pericoloso è Omrani. Quando sta bene è importante. Ma il top player del Cluj è Petrescu”.

RITORNO IN ITALIA - “Lavorare in Italia è stata una grande cosa. Ho lavorato in una piazza importante, Bari è una grande città. Ci penso al ritorno in Italia? Certo. In due o tre anni mi auguro di rientrare. Qui ho firmato per tre stagioni, poi ci penserò. L’Italia è la mia seconda casa. Un giorno vorrei tornare”.

CLUJ - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CLUJ - LAZIO, IL WALKAROUND DEI BIANCOCELESTI

TORNA ALLA HOME PAGE