Ex Lazio, Caicedo è un nuovo giocatore del Barcelona - VIDEO

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Felipe Caicedo, ex biancoceleste, sembrava essere svincolato fino a pochi minuti fa ma a quanto pare un club l'ha appena ingaggiato. Stando a quanto riportato dal suo account X, l'attaccante ex Lazio si è trasfertito al Barcelona, squadra che milita nella Serie A ecuadoriana. Il club era alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzarsi in vista dell'anno del centenario. Per lui si tratta di un ritorno in patria e poter concludere magari proprio lì la sua carriera.