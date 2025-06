Ex Lazio, Correa saluta l'Inter dopo quattro anni: il messaggio social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Tucu Correa lascia l'Italia per trasferirsi in Brasile, al Botafogo. L'attaccante argentino lascia l'Inter dopo 4 stagioni (con una parentesi al Marsiglia); ecco il suo messaggio d'addio condiviso sui social:

"Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi cosí come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questo anni! Un grande in bocca al lupo".

