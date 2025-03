Ex Lazio | Raul Moro sogna in grande: per lui c'è la Spagna U-21

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla Lazio abbiamo imparato ad apprezzarlo per la sua tecnica sopraffina e la sua rapidità negli spazi stretti. Maurizio Sarri ci aveva creduto portandolo con sé in prima squadra, dopo aver visto grandi potenzialità in lui. Ma il rapporto tra Raul Moro e i biancocelesti, però, è arrivato al termine la scorsa estate, quando il classe 2002 ha salutato la Capitale per restare al Real Valladolid, squadra con la quale aveva ottenuto la promozione in Liga, che oggi sta difendendo con le unghie, con i denti e con ottime prestazioni (24 presenze, 4 gol e 3 assist) che, di rientro dall'infortunio, gli sono valse la chiamata della Spagna U-21. La selezione iberica, che in queste ore ha rispedito a casa Fermìn Lopez, Gerard Martin e Pablo Torre ha deciso di chiamare proprio Raul Moro che avrà così il compito di difendere la Roja, come fatto cinque volte nelle ultime sei uscite della Nazionale, mettendo in mostra tutta la sua crescita.