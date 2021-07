F.Anderson, Marchegiani: "Operazione clamorosa della Lazio. Si addice a Sarri"

Il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio è praticamente fatto. Dopo aver venduto il giocatore per 31 milioni più 6 di bonus tre estati fa, oggi i biancocelesti lo riportano alla base per 3 milioni e il 50% sulla futura rivendita garantito al West Ham. A Sky Calcio l'Originale Luca Marchegiani ha detto la sua sull'affare: "La Lazio sta mettendo a segno un'operazione clamorosa, perché tre anni fa si è fatta pagare parecchio Felipe Anderson. Lui in Inghilterra non ha avuto stagioni eccezionali, non è stato valorizzato per le sue caratteristiche perciò bisognerà vedere in quali condizioni torna. Credo che sia quella l'unica perplessità. Sarri lo vuole perché ha le caratteristiche che si addicono alla sua idea di gioco".

PARAGONE CON INSIGNE - "Felipe Anderson è un po' diverso da Insigne, è un giocatore veloce che ha più tenuta. Il brasiliano 40-50 metri te li tiene senza nessun problema. Probabilmente ha meno inventiva".

